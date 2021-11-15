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ФАС опровергла подорожание электричества из-за введения эталонов

09:41
  • понедельник
  • 15 ноября 2021

Новый метод исключит тарифную дискриминацию

Установление тарифов на электроэнергию эталонным методом не приведет к негативным последствиям. Об этом в понедельник, 15 ноября, рассказали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
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В ведомстве отметили, что прорабатывают вопрос установления тарифов на передачу электроэнергии для территориальных сетевых организаций (ТСО) методом эталонных расходов. В дальнейшем будет определен шаблон сбора информации у таких организаций для определения эталонов.

На основе лучших практик деятельности ТСО в регионах будет создана эконометрическая модель расчета операционных расходов. Она сохранит все элементы проводимой тарифной политики по защите интересов населения и других потребителей.

Эталонный метод установления тарифов исключит субъективизм и тарифную дискриминацию и определит единые правила регулирования ТСО, говорится на официальном сайте ФАС.

Ранее в ФАС заявили, что механизм выравнивания тарифов на электроэнергию для предприятий Дальнего Востока не повлияет на стоимость электричества для населения.

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