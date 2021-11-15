Депутат назвал цель законопроекта о QR-кодах на транспорте

Документ не затронет работу электричек, сообщил Дмитрий Хубезов

Сегодня совет Госдумы рассмотрит законопроект, подготовленный правительством, о введении обязательных QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Мера - вынужденная, но крайне необходимая. Ограничения должны помочь сдержать пандемию. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, с сегодняшнего дня при проведении массовых мероприятий, заполняемость помещений может составлять 70 процентов. Конечно, при условии, что посетители вакцинированы. Между тем, врачи не устают напоминать, что вакцинация - единственный способ избежать тяжелой формы течения COVID-19.

График заболеваемости с начала сентября впервые плавно ползет вниз – сказался в первую очередь эффект нерабочих дней. Уговоры, ограничения и даже лотерея — 16 ноября вновь будут разыграны призы по 100 тысяч рублей — побуждают россиян сделать прививку.

В Амурской области 10 тысяч военнослужащих и членов их семей прошли ревакцинацию. В этом вопросе лучше не затягивать, поясняют специалисты.

"Вакцина находится в достаточном количестве, дефицита нет. Переносится хорошо. Поэтому все желающие как военнослужащие, так и гражданский персонал, могут прийти в любое время и вакцинироваться", — сказала Наталья Павленко, исполняющая обязанности замначальника поликлиники по медицинской части.

Всё больше регионов вводят систему QR-кодов для доступа в общественные места, музеи, театры, торгово-развлекательные комплексы, спортзалы и даже транспорт. Коды сегодня выдают вакцинированным, переболевшим и тем, кто сдал ПЦР-тест, срок действия которого, как правило, трое суток. Процесс проверки занимает считанные секунды - достаточно смартфона.

Уже с 1 февраля, возможно, теста для посещения общественного места или поездки в междугороднем транспорте будет недостаточно. Код получат вакцинированные, переболевшие или имеющие медотвод от прививки. Правительством в Госдуму внесено сразу два законопроекта. По сути они обобщают региональную практику. Парламентарии сейчас изучают документы и четко расставляют важные акценты.

"Продовольственные магазины, магазины, где продаются товары первой необходимости, аптеки – их никаким образом законопроекты не касаются. Законопроекты не касаются местных перевозок, электричек. Это только поезда дальнего следования и воздушные перевозки. Точно не цель подвергнуть какой-то обструкции, либо ограничениям тех граждан, которые по какой-то причине не собираются вакцинироваться. Суть этого законопроекта — защитить жизнь и здоровье наших граждан", - сказал Дмитрий Хубезов, председатель комитета по охране здоровья Госдумы.

Ведь пандемию в том виде, в котором она есть сейчас, называют "пандемией непривитых". При необходимых 80% коллективного иммунитета этот показатель в нашей стране едва приближается к 50%.

"У самой есть! Я привилась уже давно. Люди нормально относятся. Прививка нужна", - сказала администратор фитнес-зала Ирина Молодкова.

Готовы к введению QR-кодов и на транспорте. Дополнительной инфраструктуры не потребуется, считают специалисты. Времени на проверку уйдет не так много, а пассажиры будут надежно защищены.

"Она по идее должна будет производиться заранее. Либо, когда купил билет, либо, когда зашел в здание вот этого самого вокзала, аэропорта. В поездах дальнего следования эта проверка может проводиться точно так же, как проводится проверка электронных билетов", - сказал Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ.

Основная дискуссия, понятно, развернется во втором, основном чтении. Ключевая задача, впрочем, скорее всего, останется неизменной – защитить жизнь и здоровье граждан. Многое, правда, зависит от сознательности людей - сделав прививку, мы можем обезопасить себя и своих близких.

Матвей Шестаков, Анна Пешехонова, Владимир Хуртин, "ТВ Центр".

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