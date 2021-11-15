Израиль открывает границы для привитых "Спутником V"

В стране ослабляют коронавирусные ограничения

Число инфицированных стремительно растёт в европейских странах. Новый антирекорд побит в Австрии. За сутки там заболели свыше 13 тысяч человек. Чтобы остановить распространение коронавируса, власти вводят жёсткие ограничения для непривитых. В стране объявлен десятидневный локдаун. С сегодняшнего дня австрийцам старше 12 лет запрещено покидать свои дома без острой необходимости. По предварительным подсчётам, на самоизоляцию ушли около трети жителей страны. За нарушение ограничительных мер предусмотрены серьёзные штрафы.

Растёт количество заболевших и в Германии. Общее число выявленных в стране случаев инфицирования коронавирусом превысило пять миллионов. В больницах переполнены отделения интенсивной терапии. В преддверии рождественских праздников в Бундестаге обсуждают возможность введения запрета на массовые мероприятия.

А вот в Израиле, где уже привита большая часть граждан, напротив, ослабляют ограничения. С 1 декабря (из-за технических сложностей срок перенесли с 15 ноября) страна открывает границы для вакцинированных, в том числе и россиян, которые привились "Спутником V". Как сообщили в министерстве туризма, до конца года Израиль рассчитывает принять десятки тысяч наших соотечественников.

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