Россиянку признали самой красивой замужней женщиной мира

Ксения Давыдова обошла соперниц из Великобритании, ОАЭ, Индии и Кипра

Россиянка Ксения Давыдова признана самой красивой замужней женщиной мира. Она одержала победу на международном конкурсе Mrs. Top of the World 2021, обойдя соперниц из Великобритании, ОАЭ, Индии и Кипра.

По образованию Давыдова, воспитывающая троих детей, - специалист по связям с общественностью. Она, в частности, организовала благотворительный проект помощи попавшим в сложную ситуацию семьям с детьми. Также женщина выступает амбассадором федерального проекта по благоустройству Санкт-Петербурга "Формирование комфортной городской среды".

Как отметила Давыдова в беседе с каналом "Санкт-Петербург", она участвовала в конкурсе, потому что хотела представлять Россию в благотворительных и экологических проектах международного уровня.

Из-за онлайн-формата ленту победительницы и корону россиянка получит позже по почте.

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