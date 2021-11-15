В Думе назвали дату рассмотрения внесения вакцины от COVID-19 в календарь прививок

Законопроект включен в план работы комитета по охране здоровья

Госдума может рассмотреть законопроект о внесении вакцинации от COVID-19 в национальный календарь профилактических прививок во втором и третьем чтениях до конца 2021 года. Об этом рассказали в думском комитете по охране здоровья, который уже включил документ в свой план работы.

Как отметил первый зампред Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов, с технической и юридической точек зрения законопроект готов к принятию во втором и третьем чтениях. Его главная цель — определить порядок финансирования вакцинации. В настоящее время деньги на прививочную кампанию выделяются из Резервного фонда правительства, а в случае принятия законопроекта они будут поступать из федерального бюджета.

Если законопроект будет принят, для некоторых категорий профессий вакцинация от COVID-19 станет обязательной. Это затронет, в частности, медицинских работников, учителей, сотрудников предприятий торговли. Для остальных групп населения вакцинация останется добровольной, подчеркнул парламентарий.

Подготовку законопроекта к дальнейшему рассмотрению подтвердил еще один зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Комитет должен заняться документом в текущем ноябре, информации о переносе рассмотрения у депутата нет. Фракции уже подготовили свои поправки.

В КПРФ до внесения вакцинации от коронавируса в национальный календарь предложили дождаться завершения полного цикла клинических испытаний вакцины. В "Справедливой России" рассказали, что партия пока не сформировала решение относительно законопроекта и готовится к продолжительной дискуссии. В ЛДПР настаивают на поправке о гарантии невозможности увольнения непривитых граждан. В "Единой России" от комментариев воздержались, пишут "Известия".

4 октября губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с предложением внести вакцинацию от коронавирусной инфекции в национальный календарь прививок. Он указал, что в большинстве случаев на больничные койки попадают с COVID-19 люди, которые не проходили вакцинацию.

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