Манижа выходит замуж

Певица опубликовала фото с кольцом
Российская певица Манижа сообщила, что скоро выйдет замуж.
Исполнительница опубликовала в Instagram фото вместе с мужчиной, лицо которого закрыто стикером. На безымянном пальце Манижи видно кольцо.
"Я сказала "да", - подписала сторис артистка.
Как уточняет "СтарХит", избранник Манижи - режиссер Ладо Кватания. О том, что они встречаются, стало известно весной этого года. Кватания ездил в Нидерланды, чтобы поддержать певицу на "Евровидении". Именно он ставил номер на песню Russian Woman.
Поклонники предполагают, что свадьба состоится будущим летом.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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