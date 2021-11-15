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Манижа выходит замуж

09:01
  • понедельник
  • 15 ноября 2021

Певица опубликовала фото с кольцом

Российская певица Манижа сообщила, что скоро выйдет замуж.
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Исполнительница опубликовала в Instagram фото вместе с мужчиной, лицо которого закрыто стикером. На безымянном пальце Манижи видно кольцо.

"Я сказала "да", - подписала сторис артистка.

Как уточняет "СтарХит", избранник Манижи - режиссер Ладо Кватания. О том, что они встречаются, стало известно весной этого года. Кватания ездил в Нидерланды, чтобы поддержать певицу на "Евровидении". Именно он ставил номер на песню Russian Woman.

Поклонники предполагают, что свадьба состоится будущим летом.

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