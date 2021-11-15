Мурашко объяснил, откуда берутся врачи-антиваксеры

Глава Минздрава подчеркнул немногочисленность этой категории

Появление врачей, советующих пациентам не проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции, связано с непрофессионализмом или заблуждением. Об этом в понедельник, 15 ноября, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Глава Минздрава напомнил, что медицинские работники — такие же люди, как и остальные. Они могут быть недостаточно профессионально или могут заблуждаться.

Кроме того, есть медики, не задумывающиеся о последствиях отказа от вакцинации, отметил Мурашко. Такие люди демонстрируют "совершенно безрассудный подход к своему и чужому здоровью".

Вакцина, как и любой медицинский препарат, имеет определенный профиль риска, но нельзя забывать, что COVID-19 несет намного более серьезную угрозу. При этом квалифицированный врач обладает знаниями, силами, иными инструментами, чтобы предугадать возможные последствия, помочь избежать их либо преодолеть, подчеркнул министр.

По словам главы Минздрава, категория врачей, выступающих против вакцинации, немногочисленна, сообщает ТАСС.

Ранее Мурашко заявил, что выступающие против вакцинации от COVID-19 медицинские работники должны нести уголовную ответственность. При этом на предложение депутатов о необходимости внесения изменений в законодательство министр ответил, что такие изменения не требуются, поскольку соответствующие положения и меры ответственности уже предусмотрены действующими законами.

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