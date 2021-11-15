ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мурашко объяснил, откуда берутся врачи-антиваксеры

09:27
  • понедельник
  • 15 ноября 2021

Глава Минздрава подчеркнул немногочисленность этой категории

Появление врачей, советующих пациентам не проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции, связано с непрофессионализмом или заблуждением. Об этом в понедельник, 15 ноября, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
ВОЗ дала совет вакцинным скептикам

Глава Минздрава напомнил, что медицинские работники — такие же люди, как и остальные. Они могут быть недостаточно профессионально или могут заблуждаться.

Кроме того, есть медики, не задумывающиеся о последствиях отказа от вакцинации, отметил Мурашко. Такие люди демонстрируют "совершенно безрассудный подход к своему и чужому здоровью".

Вакцина, как и любой медицинский препарат, имеет определенный профиль риска, но нельзя забывать, что COVID-19 несет намного более серьезную угрозу. При этом квалифицированный врач обладает знаниями, силами, иными инструментами, чтобы предугадать возможные последствия, помочь избежать их либо преодолеть, подчеркнул министр.

По словам главы Минздрава, категория врачей, выступающих против вакцинации, немногочисленна, сообщает ТАСС.

Ранее Мурашко заявил, что выступающие против вакцинации от COVID-19 медицинские работники должны нести уголовную ответственность. При этом на предложение депутатов о необходимости внесения изменений в законодательство министр ответил, что такие изменения не требуются, поскольку соответствующие положения и меры ответственности уже предусмотрены действующими законами.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Врач
Врач
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.