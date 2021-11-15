ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Водитель такси спас жителей Ливерпуля от взрыва

09:24
  • понедельник
  • 15 ноября 2021

Власти пока не называют инцидент терактом

В английском Ливерпуле в воскресенье произошел подрыв автомобиля такси - случилось это рядом с городской больницей, передает агентство PA.
Уничтоживший кафе в казахстанском Актау взрыв попал на видео

Согласно официальным данным, погиб один человек, еще один пострадал. В рамках закона о противодействии терроризму задержаны трое мужчин в возрасте 21 года, 26 и 29 лет. Власти при этом пока не называют случившееся терактом.

Больница в Ливерпуле ввела временный запрет на посещение пациентов.

Вместе с тем газета The Sun пишет, что спасти потенциальных жертв от взрыва смог водитель такси Дейв Перри. У его пассажира было взрывное устройство. Водитель выпрыгнул из машины и запер двери. Сам он госпитализирован с травмами и ожогами.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Такси
Такси
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.