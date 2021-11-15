Водитель такси спас жителей Ливерпуля от взрыва

Власти пока не называют инцидент терактом

В английском Ливерпуле в воскресенье произошел подрыв автомобиля такси - случилось это рядом с городской больницей, передает агентство PA.

Согласно официальным данным, погиб один человек, еще один пострадал. В рамках закона о противодействии терроризму задержаны трое мужчин в возрасте 21 года, 26 и 29 лет. Власти при этом пока не называют случившееся терактом.

Больница в Ливерпуле ввела временный запрет на посещение пациентов.

Вместе с тем газета The Sun пишет, что спасти потенциальных жертв от взрыва смог водитель такси Дейв Перри. У его пассажира было взрывное устройство. Водитель выпрыгнул из машины и запер двери. Сам он госпитализирован с травмами и ожогами.

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