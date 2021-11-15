В России выявили 38420 новых случаев коронавируса

За сутки 1211 пациентов скончались

В России за последние сутки выявлено 38420 новых случаев коронавируса, сообщил в понедельник оперштаб по контролю за распространением заболевания.

"Из них 6,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1211 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 27 972 человека", - сказано в сообщении.

Уточняется, что в Москве зарегистрировали 3789 новых случаев, в Санкт-Петербурге - 2968, в Московской области - 2666

За все время пандемии в России выявлено 9 109 094 случая COVID-19. Умерли 256597 пациентов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram