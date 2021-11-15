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В России выявили 38420 новых случаев коронавируса

11:43
  • понедельник
  • 15 ноября 2021

За сутки 1211 пациентов скончались

В России за последние сутки выявлено 38420 новых случаев коронавируса, сообщил в понедельник оперштаб по контролю за распространением заболевания.

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"Из них 6,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1211 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 27 972 человека", - сказано в сообщении.

Уточняется, что в Москве зарегистрировали 3789 новых случаев,  в Санкт-Петербурге - 2968, в Московской области - 2666

За все время пандемии в России выявлено 9 109 094 случая COVID-19.  Умерли 256597 пациентов.  

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