Гороскоп на сегодня, 16 ноября, для всех знаков зодиака

Близнецам стоит запастись терпением, а козерогам - направить энергию на созидание

Гороскоп на сегодня, 16 ноября, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Впереди чрезвычайно благоприятный день, вы успеете выполнить множество эффективных действий. Они однозначно приведут к осуществлению ваших глобальных целей.

Тельцы

Период самореализации через творчество. Вы сможете сотворить нечто ценное и полезное. Оно поможет изменить к лучшему не только вашу жизнь, но и жизни людей из вашего окружения.

Близнецы

Хорошее время, способное помочь в работе над ошибками, пониманием целей, принципов, достоинств. Запаситесь терпением, исследуйте свои сильные стороны, чтобы направить их в продуктивное русло.

Раки

Вы интересно проведёте время рядом с людьми, которых цените. Они будут рады подарить вам внимание, любовь, восхищение. Не стесняйтесь, купайтесь в этих чувствах и эмоциях. Это вам сейчас особенно нужно.

Львы

Глобальные планы начнут осуществляться постепенно, шаг за шагом. Если вы научитесь хвалить себя за каждое действие, ведущее к мечте, то помимо радости от достижения цели сможете получить кайф от самого процесса.

Девы

Не бойтесь начинать новое, хвататься за возможности, слушать авторитетных людей. Всё это определённо пригодится, пусть не сегодня, но в дальнейшем точно.

Весы

Вселенная способствует пониманию ваших качеств, желаний, устремлений. Грамотно разобравшись в них, вы сможете найти ответы на многие волнующие вопросы.

Скорпионы

От вас веет вдохновением и любовью, поэтому на приятный аромат слетятся жужжащие пчёлы. Научитесь отмахиваться от тех, кто желает лишь брать, а не отдавать.

Стрельцы

Вас ждёт насыщенный эмоциями день. Он создаст уютную тёплую атмосферу, в которой захочется купаться, окунаясь с головой.

Козероги

Ужасный период, когда всё, за что беретесь, не желает получаться. Направьте энергию на созидание, самоанализ, получение новых знаний. Попробуйте провести время с пользой.

Водолеи

Шикарный период для работы над самооценкой, взаимоотношениями с любимым человеком, проявления скрытых ранее чувств. Откройте душу, взамен получите порцию вдохновения.

Рыбы

Сегодня не занимайтесь сложными проектами, требующими полного погружения. В этот период вы должны пребывать на поверхности, иначе рискуете пойти ко дну.

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