ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Московские врачи вылечили еще 6364 пациентов с COVID-19

11:55
  • понедельник
  • 15 ноября 2021

За сутки госпитализировано 1007 человек

За сутки в Москве от коронавируса поправились 6364 пациента, сообщает оперштаб по контролю за распространением заболевания.
Иммунолог рассказал о трех сценариях развития коронавируса

Всего в столице вылечились 1 687 803 человека.

"В Москве выявлено 3789 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализировано 1007 человек, скончались 93 пациента. На ИВЛ находятся 730 человек", - говорится в сообщении.

Победа над пандемией - это вакцинация, напомнили специалисты. Прививку от COVID-19 можно сделать в поликлинике или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

Подробную информацию о вакцинации можно найти здесь.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.