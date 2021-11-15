Московские врачи вылечили еще 6364 пациентов с COVID-19

За сутки госпитализировано 1007 человек
За сутки в Москве от коронавируса поправились 6364 пациента, сообщает оперштаб по контролю за распространением заболевания.
Всего в столице вылечились 1 687 803 человека.
"В Москве выявлено 3789 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализировано 1007 человек, скончались 93 пациента. На ИВЛ находятся 730 человек", - говорится в сообщении.
Победа над пандемией - это вакцинация, напомнили специалисты. Прививку от COVID-19 можно сделать в поликлинике или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.
Подробную информацию о вакцинации можно найти здесь.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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