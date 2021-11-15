В Москве предложили узаконить профессию блогера

Это позволит блогерам получать необходимую поддержку, считают в "Деловой России"

В России следует узаконить профессию блогера. С таким предложением выступили в московском отделении общественной организации "Деловая Россия".

Как отметил руководитель комитета по предпринимательству в сфере кино-, видео-, театрального и рекламного производства Георгий Житков, в настоящее время блогеры находятся фактически в полулегальном поле, такая профессия с официальной точки зрения не существует.

Житков отметил, что блогерам требуется информационная и правовая поддержка.

В "Деловой России" напомнили, что Министерство труда и социальной защиты кодифицирует профессии и присваивает им определенный код — это и означает официальное признание, сообщает ТАСС.

Между тем Министерство труда и социальной защиты исключило некоторые профессии из списка запрещенных для женщин. В частности, женщинам разрешили быть инженерами, занятыми непосредственно на техническом обслуживании самолетов.

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