МКС сблизится с космическим мусором

Ранее высота орбиты станции была увеличена примерно на 1,2 километра

Как сообщили в понедельник в "Роскосмосе", в ближайшее время Международная космическая станция сблизится с космическим мусором.

"По информации центра управления полетами в Хьюстоне, в ближайшее время станция войдет в коридор возможного сближения с объектом космического мусора", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что в случае сближения МКС с потенциально опасным объектом экипаж в момент сближения должен находиться в корабле. Так сказано в бортовых инструкциях.

Ранее стало известно, что с МКС сблизился фрагмент китайского спутника Fengyun-1C. Высота орбиты станции была увеличена примерно на 1,2 километра.

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