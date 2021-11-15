Минздрав счел неразумным введение платы за лечение для непривитых

Мотивировать к вакцинации следует иными способами

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко раскритиковал идею введения платы за лечение для тех, кто отказался от прохождения вакцинации против коронавирусной инфекции.

По мнению министра, такие "эмоциональные высказывания ... звучат от людей, которые устали уговаривать других". Однако Мурашко не считает это разумным путем.

Как полагает глава Минздрава, следует создать систему мотивации к здоровому образу жизни, которая подведет к обдуманным и осмысленным поступкам. Необходимо научиться слушать умных, чтобы делать меньше глупостей, подчеркнул Мурашко.

Глава Минздрава выразил убежденность в том, что людей нужно побуждать к принятию решения о вакцинации. Те, у кого нет прививок, "пусть сидят дома", заявил министр, поскольку "таким поведением люди сами выводят себя за рамки, противопоставляют обществу".

При этом Мурашко напомнил в интервью ТАСС, что в России введена обязательная бесплатная диспансеризация для переболевших COVID-19.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею введения платы за лечение для непривитых. Российские власти не планируют делать это по примеру Сингапура.

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