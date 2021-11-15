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Минздрав счел неразумным введение платы за лечение для непривитых

10:21
  • понедельник
  • 15 ноября 2021

Мотивировать к вакцинации следует иными способами

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко раскритиковал идею введения платы за лечение для тех, кто отказался от прохождения вакцинации против коронавирусной инфекции.
Мурашко объяснил, откуда берутся врачи-антиваксеры

По мнению министра, такие "эмоциональные высказывания ... звучат от людей, которые устали уговаривать других". Однако Мурашко не считает это разумным путем.

Как полагает глава Минздрава, следует создать систему мотивации к здоровому образу жизни, которая подведет к обдуманным и осмысленным поступкам. Необходимо научиться слушать умных, чтобы делать меньше глупостей, подчеркнул Мурашко.

Глава Минздрава выразил убежденность в том, что людей нужно побуждать к принятию решения о вакцинации. Те, у кого нет прививок, "пусть сидят дома", заявил министр, поскольку "таким поведением люди сами выводят себя за рамки, противопоставляют обществу".

При этом Мурашко напомнил в интервью ТАСС, что в России введена обязательная бесплатная диспансеризация для переболевших COVID-19.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею введения платы за лечение для непривитых. Российские власти не планируют делать это по примеру Сингапура.

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