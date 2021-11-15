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Украинские силовики нарушили перемирие в Донбассе

11:46
  • понедельник
  • 15 ноября 2021

Киев применил минометы и гранатометы

За минувшие сутки украинские силовики девять раз нарушили режим перемирия в Донбассе. Об этом сегодня сообщили в Луганской народной республике.

Обстрелы фиксировали и накануне, в том числе с использованием тяжёлых вооружений. Они запрещены Минскими соглашениями. Согласно документу, стороны конфликта не имеют права вести боевые действия и размещать оружие вблизи населённых пунктов. Но для ВСУ международные договорённости - не указ. Киев применил миномёты, гранатомёты, крупнокалиберные пулемёты и артиллерийские орудия. Повреждены хозяйственные постройки, линии электропередачи и газопровод. Сотни жителей остались без энергоснабжения.

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