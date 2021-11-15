Вирусологи поддержали идею ввести QR-коды в транспорте

Вакцинация и ограничения позволят предотвратить появление новых мутаций

Работу над законопроектами о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте начинают сегодня в Госдуме. Инициативы рассмотрят на заседании специального Совета. Это вынужденная мера, на которую пришлось пойти из-за сложной ситуации с коронавирусом. А пока в магазинах и кафе проводят рейды.

Сотрудники краснодарского депо тщательно обрабатывают все вагоны. Общественный транспорт Кубани - место, где, как показывает практика, люди заражаются чаще всего. Многие, несмотря на запрет, ездят без масок. Как результат, на фоне общего снижения количества заболевших в регионах, в Краснодаре новый скачок. До 300 человек за сутки. Чтобы остановить распространение коронавируса, власти усиливают проверки. В торговые центры не попасть без QR-кода. Эти ограничения на посещение общественных мест в Краснодаре решили продлить до 21 ноября.

В Красноярском крае QR-коды теперь обязательны для посещения парикмахерских, музеев и спа-салонов. В Кемерове сертификат необходим для заселения в гостиницы или занятий спортом в фитнес-центрах. Такое же правило начало действовать и в Санкт-Петербурге. В Кузбассе, Тюмени и Белгороде, коды необходимы, чтобы попасть в театры или на выставки.

Изменить эпидситуацию к лучшему должен законопроект, который сегодня планирует рассмотреть в Госдуме. С 1 февраля коды, скорее всего, станут обязательными для посещения общественных мест. Важное уточнение - ограничения не относятся к продуктовым магазинам, аптекам и муниципальному транспорту.

"Законопроекты не касается местных перевозок, электричек. Это поезда дальнего следования, воздушные перевозки, посещение общественных мест. Сертификат, который дает право на посещение общественных мест, можно получить как в электронном виде на госуслугах, так и в бумажном виде, либо в МФЦ, либо в органах, уполномоченных на выдачу этих сертификатов", - пояснил Дмитрий Хубезов, председатель комитета по охране здоровья Госдумы.

Этот метод апробирован во многих странах мира. И, строго говоря, уже повсеместно действует в российских регионах. Поэтому, говорят эксперты, паниковать и опасаться, не стоит. Ни пенсионерам, ни сотрудникам государственных учреждений или частных компаний - при условии, что они вакцинированы или переболели. И уж тем более тем, чья работа сопряжена с частыми командировками.

Введение кодов поддерживают и ученые. Вирусологи убеждены, что вакцинация и ограничения позволят предотвратить появление новых мутаций опасного вируса.

Тимур Абдуллаев, Илья Титов. "ТВ Центр".

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