ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как Владивосток борется со свалками покрышек

12:03
  • понедельник
  • 15 ноября 2021

Завалы не только портят пейзаж города, но и грозят серьезными экологическими последствиями

Во Владивостоке борются с автомобильными покрышками — обычная смена резины привела к стихийным свалкам старых колес прямо на улицах. Ежедневно количество использованных шин растет на несколько тысяч штук. Местные жители возмущены — завалы не только портят пейзаж города, но и грозят серьезными экологическими последствиями.

Подробности смотрите в репортаже специального корреспондента на Дальнем Востоке Ольги Скрипниковой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Выброшенные покрышки
Выброшенные покрышки
Старые покрышки
Старые покрышки
Шиномонтаж
Шиномонтаж
Сбор выброшенных покрышек
Сбор выброшенных покрышек
Переработка покрышек
Переработка покрышек
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.