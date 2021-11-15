Как Владивосток борется со свалками покрышек

Завалы не только портят пейзаж города, но и грозят серьезными экологическими последствиями

Во Владивостоке борются с автомобильными покрышками — обычная смена резины привела к стихийным свалкам старых колес прямо на улицах. Ежедневно количество использованных шин растет на несколько тысяч штук. Местные жители возмущены — завалы не только портят пейзаж города, но и грозят серьезными экологическими последствиями.

Подробности смотрите в репортаже специального корреспондента на Дальнем Востоке Ольги Скрипниковой.

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