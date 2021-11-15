Основателя группы "Ногу свело" обстреляли в центре Москвы

Антон Якомульский и его жена получили ожоги глаз

Как сообщили в пресс-службе столичного управления МВД, в центре Москвы неизвестные обстреляли семейную пару из газового пистолета. Пострадавшие получили ожоги глаз.

Вместе с тем источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что речь идет об Антоне Якомульском (одном из основателей группы "Ногу свело!") и его супруге Александре.

"Вечером 14 ноября в полицию поступила информация о поступлении в одну из столичных больниц мужчины 1969 года рождения и его супруги 1977 года рождения с химическими ожогами глаз", - сказано в сообщении полиции.

Уточняется, что инцидент произошел в ночь на субботу на улице Пресненский Вал.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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