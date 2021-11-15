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Россиянам предъявили обвинение в организации нелегальной миграции в Польше

10:42
  • понедельник
  • 15 ноября 2021

Обвиняемым также проходит гражданин Украины

Двоим гражданам России предъявлено обвинение в Польше за организацию нелегальной миграции. Об этом в понедельник, 15 ноября, рассказали в прокуратуре Силезского отдела по делам организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры в Катовице.
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Ведомство направило соответствующее обвинительное заключение по делу о деятельности международной организованной преступной группы, организовавшей незаконное пересечение границы гражданами стран Ближнего Востока.

Обвиняемыми по данному делу проходят двое граждан России и гражданин Украины. В ходе расследования были задержаны "водители, перевозящих мигрантов, а также два организатора чеченской национальности, находящиеся нелегально на польской территории", сообщает РИА Новости.

На польско-белорусской границе сложилась критическая ситуация из-за наплыва беженцев из стран Ближнего Востока, желающих попасть на территорию Польши. В Европе звучат обвинения в адрес России, которая, по мнению некоторых политиков, сыграла роль в возникновении миграционного кризиса.

Российский президент в ответ на подобные заявления предложил политикам заняться внутренними проблемами своих стран. Владимир Путин также отметил, что готов посодействовать в урегулировании кризиса.

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