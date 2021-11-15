Озвучены сроки поставки C-400 в Индию

Отгрузка началась с опережением графика

Генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев рассказал на оружейной выставке в Дубае о поставках первого полка зенитной ракетной системы ПВО С-400 в Индию.

"Все имущество первого полкового комплекта С-400 в Индию будет поставлено в конце 2021 года", - сказал Михеев (цитата по РИА "Новости").

Он уточнил, что отгрузка началась с опережением графика. Готовящиеся к эксплуатации полка индийские специалисты завершили обучение.

"Сразу после Нового года наши специалисты прибудут в Индию для сдачи техники в местах ее дислокации", - добавил глава Рособоронэкспорта.

В 2018 году Россия заключила с Индией контракт на поставку пяти полков С-400. Сумма соглашения - 5,4 миллиарда долларов.

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