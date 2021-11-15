Минфин предложил поднять цены на водку и коньяк

Ведомство выступает за увеличение минимальных розничных цен

Минимальные розничные цены на крепкий алкоголь могут вырасти в России с 1 января 2022 года. С соответствующим предложением выступило Министерство финансов.

По инициативе ведомства минимальную розничную цену на водку могут повысить на 7,4% — с 243 до 261 рубля за бутылку объемом 0,5 литра. Минимальная розничная цена на коньяк может вырасти на 7,6%, с 446 до 480 рублей за бутылку такого же объема.

Проект соответствующего приказа министерства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

Между тем в России обсуждают меры по борьбе с суррогатным алкоголем. В МВД предложили ужесточить правила оборота метилового спирта, который часто применяют для производства поддельного спиртного.

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