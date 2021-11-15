Россияне не пострадали при взрыве в Кабуле

Сдетонировала магнитная мина

В 5-м районе Кабула прогремел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на посольство России в Афганистане.

"Причина взрыва - детонация магнитной мины. Россиян среди пострадавших нет", - сказано в сообщении.

Уточняется, что сотрудники посольства в безопасности, со зданием все в порядке.

Как пишет агентство Pajhwok, при взрыве пострадали два человека. Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

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