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На МКС нашли возможное место утечки воздуха

11:25
  • понедельник
  • 15 ноября 2021

Подозрительный участок найден в модуле "Звезда"

Российский космонавт Петр Дубов обнаружил возможное место утечки воздуха на Международной космической станции. Об этом он рассказал в понедельник, 15 ноября, во время переговоров с Центром управления полетами.
На МКС резко упало давление

В ходе подготовки периметра для прокладки шнура Дубов выявил "подозрительное место" в модуле "Звезда" в российском сегменте МКС, где продолжается утечка воздуха.

Космонавт исследовал данное место и пришел к выводу, что именно данный участок может являться источником утечки воздуха, сообщает ТАСС.

В августе космонавты обнаружили новые, на этот раз несквозные, трещины в одном из сегментов МКС — первом и самом старом модуле "Заря". Эксперты уже не один раз обращали внимание на состояние МКС и целесообразность трат на нее. По их мнению, сейчас самое время сосредоточиться на реализации программы национальной орбитальной станции.

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