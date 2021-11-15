На МКС нашли возможное место утечки воздуха

Подозрительный участок найден в модуле "Звезда"

Российский космонавт Петр Дубов обнаружил возможное место утечки воздуха на Международной космической станции. Об этом он рассказал в понедельник, 15 ноября, во время переговоров с Центром управления полетами.

В ходе подготовки периметра для прокладки шнура Дубов выявил "подозрительное место" в модуле "Звезда" в российском сегменте МКС, где продолжается утечка воздуха.

Космонавт исследовал данное место и пришел к выводу, что именно данный участок может являться источником утечки воздуха, сообщает ТАСС.

В августе космонавты обнаружили новые, на этот раз несквозные, трещины в одном из сегментов МКС — первом и самом старом модуле "Заря". Эксперты уже не один раз обращали внимание на состояние МКС и целесообразность трат на нее. По их мнению, сейчас самое время сосредоточиться на реализации программы национальной орбитальной станции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram