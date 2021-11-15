ЦБ объяснил необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки

Вопрос будет рассмотрен на ближайших заседаниях регулятора

Центробанк может рассмотреть дальнейшее повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях. Об этом в понедельник, 15 ноября, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Как пояснила руководитель Банка России, нельзя оставлять показатель на низком уровне. Это провоцирует рост инфляции и повышение темпов увеличения цен. В результате складывается ситуация, которая ведет к разрушению благополучия населения.

Ожидать возвращения ключевой ставки в нейтральный диапазон, 5-6%, следует не ранее середины 2023 года, цитирует Набиуллину ТАСС. Чтобы эффект от изменения ставки проявился полностью, нужно от трех до шести кварталов, таков лаг трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики.

Повышения ставки, которые ЦБ уже предпринял, продолжают влиять на экономику, изменения видны, подчеркнула глава регулятора.

В октябре Банк России повысил ключевую ставку сразу на 0,75 процентного пункта — до 7,5% годовых. Это уже шестое повышение ключевой ставки за этот год, она вернулась на уровень июня-июля 2019 года.

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