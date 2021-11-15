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Два подростка погибли в ДТП на угнанной машине в Приморье

12:10
  • понедельник
  • 15 ноября 2021

Возбуждено уголовное дело по двум статьям

На 606 километре автодороги "Хабаровск - Владивосток" столкнулись автомобиль Toyota Corolla, за рулем которого находился 17-летний подросток, и большегруз Volvo, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление МВД.
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Водитель Toyota госпитализирован с травмами. Его пассажиры - молодые люди в возрасте 16 и 18 лет - погибли на месте.

"По предварительной информации, при выезде со второстепенной дороги на главную он не уступил дорогу большегрузному транспортному средству, спровоцировав ДТП", - уточнили в ведомстве.

Там добавили, что автомобиль Toyota Corolla находился в розыске, сидевший за рулем подросток не имел водительских прав. Водитель Volvo не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения" и "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".

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