Собянин осмотрел строительство нового корпуса школы им. Сервантеса

В ближайшие три года в Москве будет построено около 130 новых школ и детских садов

На севере Москвы уже в следующем году завершат строительство нового корпуса школы имени Серватеса. Ход работ осмотрел сегодня мэр Сергей Собянин.

Здание, рассчитанное на 400 человек, возводят по индивидуальному проекту. Там будут проводить уроки для учеников с пятого по 11-й классы. Оборудуют кабинеты робототехники и естественных наук, а также для занятий музыкой, рисованием, программированием. В школе будет библиотека и современный медиацентр с фото и киностудией. Просторный актовый зал сможет вместить почти 250 зрителей. Во дворе появится спортивная площадка и зона отдыха.

"Мы продолжаем активное строительство образовательных зданий: зданий для школ, детских садов. В ближайшие три года будет построено еще около 130 таких зданий", - сказал Собянин.

Одно из таких новых зданий, как отметил мэр, - корпус для школы №1252. "Здесь, на Соколе, - известная школа №1252. Ее учебные корпуса разбросаны по различным зданиям и, конечно, уже не отвечают современным требованиям, которые предъявляются к учебным заведениям. Поэтому по просьбе руководства школы, по просьбе детей, родителей мы приняли решение о строительстве нового здания для школы №1252", - сказал Собянин.

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