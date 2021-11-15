Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве

Предупреждение также действует в Подмосковье

Действие желтого уровня погодной опасности, введенного в Москве и Московской области, продлено. Об этом в понедельник, 15 ноября, рассказали в Гидрометцентре России.

Погода оценивается как потенциально опасная из-за сильного ветра и гололедицы.

Срок действия предупреждения — до 22:00 вторника, 16 ноября, сообщается на официальном сайте Гирдметцентра.

В конце ноября московский регион накроет волна арктического холода. Температура может опуститься до средних отметок января. Синоптик центра "Фобос" Евгений Тишковец прогнозирует морозы до 12-19 градусов.

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