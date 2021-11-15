Собянин заявил о снижении заболеваемости ковидом в Москве

За последние семь дней показатель опустился на 23%

Заболеваемость в Москве падает вторую неделю. Своевременная вакцинация, соблюдение масочного режима и нерабочая неделя вместе дали положительный эффект. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Подводя итоги прошедшей недели, мы видим, что заболеваемость продолжает падать. Количество вновь выявленных заболевших снизилось на 23%, госпитализированных - на 19%. Это уже вторая неделя снижения заболеваемости и госпитализаций, и это хороший тренд", - отметил он.

Собянин поблагодарил всех, кто поддержал нерабочую неделю, кто своевременно вакцинировался и соблюдает требования Роспотребнадзора, в том числе по масочному режиму, передает АГН "Москва".

Ранее столичный оперштаб сообщил, что в Москве за сутки выявлено 3 789 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализировано 1 007 человек, скончались 93 пациента. На ИВЛ находятся 730 человек.

В городе выздоровели ещё 6 364 пациента после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 687 803.

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