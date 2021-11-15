Глава ОКР рассказал о форме российских спортсменов на ОИ-2022

Экипировка будет выдержана в цветах триколора

Форма российских спортсменов на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине будет выдержана в цветах российского триколора. Об этом в понедельник, 15 ноября, рассказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Поздняков уточнил, что вариант экипировки уже согласован и утвержден. В ней будут присутствовать все три цвета российского национального флага, а также эмблема ОКР.

Презентация формы российских олимпийцев запланирована на декабрь, сообщает РИА Новости.

Очередные зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине. В октябре в ходе торжественной церемонии зажженный в Олимпии Олимпийский огонь передали организаторам ОИ-2022.

Российские спортсмены получили уже 218 квот на зимние Олимпийские игры в Пекине из 261 возможной, отбор на участие в Играх продолжится до конца января 2022 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram