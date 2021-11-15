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"Мерзопакостно ведут себя": Лукашенко - о США и НАТО в Черном море

12:30
  • понедельник
  • 15 ноября 2021

Ранее в черноморскую акваторию зашел флагман Шестого флота ВМС США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об обсуждении с российским лидером Владимиром Путиным происходящего в Черном море.

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"Посмотрите, что <...> делается. Вот мы с президентом России вчера долго разговаривали по этому вопросу. Мерзопакостно ведут себя американцы и натовцы в Черном море", - приводит слова Лукашенко его сайт.

Западные страны, продолжил белорусский президент, специально накаляют обстановку в регионе.

"Но мы же не пацаны, чтобы поддаваться на эти непонятные их телодвижения", - заметил Лукашенко.

Ранее в черноморскую акваторию зашел флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney. В Минобороны России истинной целью американских учений назвали освоение предполагаемого театра военных действий.

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