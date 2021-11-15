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Новогодние распродажи машин в России отменили из-за дефицита

12:44
  • понедельник
  • 15 ноября 2021

Российский авторынок нарушит ежегодную традицию

Новогодние распродажи автомобилей в текущем году не предвидятся в связи с дефицитом машин. Об этом рассказали представители российского авторынка.
Россияне рассказали, как тратят на распродажах

Эксперты отмечают высокий уровень спроса на автомобили, при этом на рынке сохраняются очереди, а подавляющее большинство поставляемых машин сразу же уходят клиентам. Дилерские склады остаются пустыми, поэтому новогодних распродаж ожидать не стоит.

На ситуацию повлияла нехватка электронных компонентов в автомобильной отрасли. С учетом превышения спроса на машины над предложением это ведет к дефициту транспортных средств.

При этом в начале 2022 года ожидается подорожание новых автомобилей на 3-10% в зависимости от модели и комплектации, рассказали представители авторынка "Российской газете".

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