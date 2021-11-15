Песков рассказал о работе над законопроектами о QR-кодах

Вопросы о деталях в Кремле переадресовали правительству

Работа по законопроектам о QR-кодах только начинается, рассказал в понедельник, 15 ноября, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что парламент только приступил к работе по этим законопроектам, поэтому преждевременно говорить о перспективах их принятия и особенностях реализации в отдельных регионах.

Вопросы о деталях законопроектов Песков переадресовал правительству, поскольку именно оно выступило с такой законодательной инициативой, сообщает РИА Новости.

15 ноября совет Госдумы рассмотрит законопроект, подготовленный правительством, о введении обязательных QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Как рассказал председатель комитета по охране здоровья Госдумы Дмитрий Хубезов, цель этого законопроекта — защитить жизнь и здоровье граждан.

Дмитрий Песков отмечал, что введение QR-кодов на транспорте является общепринятой мировой практикой — безальтернативной в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

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