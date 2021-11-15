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В Кремле высказались о нехватке вакцин в некоторых регионах

12:54
  • понедельник
  • 15 ноября 2021

Дефицит оперативно компенсируется

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил во вторник в ходе брифинга с журналистами, что в некоторых регионах страны возникает нехватка вакцин от коронавируса.
Путин рассказал о важности своевременной вакцинации

"В некоторых регионах России в связи с повышенным спросом возникает в течение нескольких дней на временной основе нехватка тех или иных видов вакцин. Это все оперативно компенсируется, работа налаживается, необходимое количество подвозится", - сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Он добавил, что решения о введении QR-кодов регионами подтверждают необходимость законодательного регулирования в этой сфере на федеральном уровне.

Как уточнил Песков, Россия будет делать все необходимое для обеспечения Донбасса препаратами для профилактики COVID-19.

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