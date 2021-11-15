В Кремле высказались о нехватке вакцин в некоторых регионах

Дефицит оперативно компенсируется
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил во вторник в ходе брифинга с журналистами, что в некоторых регионах страны возникает нехватка вакцин от коронавируса.
"В некоторых регионах России в связи с повышенным спросом возникает в течение нескольких дней на временной основе нехватка тех или иных видов вакцин. Это все оперативно компенсируется, работа налаживается, необходимое количество подвозится", - сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).
Он добавил, что решения о введении QR-кодов регионами подтверждают необходимость законодательного регулирования в этой сфере на федеральном уровне.
Как уточнил Песков, Россия будет делать все необходимое для обеспечения Донбасса препаратами для профилактики COVID-19.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
- В Думе назвали дату рассмотрения внесения вакцины от COVID-19 в календарь прививок
- Гинцбург не нашел негативных последствий многократной ревакцинации
- Путин призвал к скорейшему взаимному признанию вакцин
- Стартовал новый розыгрыш призов среди вакцинированных
- Мурашко: комбинация "Спутника V" и вакцины от гриппа может усиливать эффект