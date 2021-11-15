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В России стартовала "Елка желаний"

14:56
  • понедельник
  • 15 ноября 2021

Исполнить самые заветные мечты детей с непростой судьбой может каждый

Ежегодная акция "Ёлка желаний" стартовала по всей стране. Об этом сообщили сегодня на пресс-конференции в Москве организаторы благотворительного проекта, который входит в президентскую платформу "Россия - страна возможностей".

Исполнить самые заветные мечты детей с непростой судьбой может каждый. Среди партнёров акции - государственные учреждения, коммерческие организации, частные лица. За три года воплотились в жизнь желания уже более чем 20 тысяч детей и подростков.

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Проект "Елка желаний"
Проект "Елка желаний"
Проект "Елка желаний"
Проект "Елка желаний"
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