Всероссийский экодиктант доступен очно и онлайн

На тестирование записались уже более трех миллионов человек

В России проходит ежегодный экодиктант. Проверить знания можно онлайн или очно на специальных площадках.

Все задания - на актуальные экологические проблемы. Организаторы подготовили четыре программы: для детей, подростков, взрослых и работников экосферы. На тестирование записались уже более трех миллионов человек. Тестирование продлится до конца этой недели. Затем портал "ЭкоДиктант" будет работать как информационный ресурс с видеоуроками и интервью экспертов.

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