Россия завоевала золото на чемпионате мира среди собак-спасателей

Сборная стала лучшей в номинации "Поиск в природной среде"

Команда российских собак-спасателей впервые в истории взяла золото на чемпионате мира, который завершился в Румынии. Наша сборная стала лучшей в номинации "Поиск в природной среде", набрав почти все баллы.

Овчарку малинуа Афи, новошотладского ретривера Кассандру и бордер-колли Рея в столичном аэропорту "Шереметьево" встречают как олимпийских чемпионов. И для всех, кто хоть сколько-нибудь знаком с реалиями поисково-спасательной службы, так оно и есть. Со своими кинологами Анастасией Назаровой, Надеждой Григорьевой, Светланой Манаковой и Любовью Петрушиной эти четверолапые не только впервые представили Россию на чемпионате мира среди собак-поисковиков, но и завоевали золото в главной из номинаций.

"В этом году Ваша команда - сборная России - была лучшей в номинации "Поиск в природной среде". Примите ещё раз наши поздравления! В этот раз много сильных команд приехали участвовать - из Бельгии, Чехии, Украины, Швеции, Словении, России, Румынии, Италии. Чемпионат проходил в Румынии. В течение недели команды соревновались в различных дисциплинах: взятии следа, поиску в природной среде, поиску в условиях техногенного завала и была ещё категория для собак-универсалов", - рассказал Ливиу Лонеску, представитель оргкомитета Международной ассоциации кинологов.

Из-за пандемии проведение чемпионата долгое время было под вопросом. А потому решение об участии в нем отечественной сборной принималось оперативно. И хотя к совместным тренировкам наши кинологи приступили едва ли не за день до вылета, это не помешало им на соревнованиях показать слаженную командную работу, профессионализм и победить. Из 260 возможных баллов за поиск наши собачки набрали 253.

"Вот кубок наш, нам его вручал главный судья соревнований. Он очень тяжелый. И у него, к сожалению, не открывается крышечка сверху. Мы хотели туда шампанского налить, но не получилось. Я думаю, что мы его передадим РКФ. Потому что на четверых его не поделить никак", - сказала Анастасия Назарова, руководитель кинологической службы поисково-спасательного отряда "Экстремум".

Разъехавшись по своим городам, участницы новоиспеченной сборной в скором будущем планируют продолжить совместные тренировки. Пока же оттачивать мастерство им приходится уже в условиях реальных поисков людей. Все участницы команды и их подопечные – члены спасательных расчетов.

Татьяна Сидорова, Николай Карбанов, Марина Шишлакова. "ТВ Центр".

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