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Кремль обозначил роль России в урегулировании миграционного кризиса

13:26
  • понедельник
  • 15 ноября 2021

Москва готова выступить в качестве посредника

Россия готова выступить в качестве посредника при разрешении миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Об этом в понедельник, 15 ноября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Представитель Кремля уточнил, что Москва может фигурировать в решении данного вопроса "исключительно в качестве переговорного посредника, что отчасти и имеет место".

При этом Песков отметил, что нельзя возлагать всю ответственность за кризис с мигрантами на президента Белоруссии Александра Лукашенко. В страну действительно прибывают, пользуясь безвизовым режимом, желающие получить убежище в Европе. Их не пускают, однако люди "прекрасно знают, что в случаях с другими странами, мигрантов принимали".

Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что в корне неправильно трактовать ситуацию с миграционным кризисом на белорусско-польской границе как попытку отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной — соответствующее заявление госсекретаря США Этони Блинкена Песков назвал неверным, сообщает РИА Новости.

Владимир Путин ранее отверг обвинения Запада в причастности России к миграционному кризису, посоветовав политикам заняться внутренними проблемами своих стран. Президент также отметил, что готов посодействовать в урегулировании кризиса.

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