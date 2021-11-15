Собянин: за 3 года в Москве будет построено более 130 новых школ и детсадов

В понедельник мэр осмотрел строительство корпуса школы №1252 имени Сервантеса

Заболеваемость коронавирусом в Москве падает вторую неделю подряд. Количество новых случаев снизилось на 23%, а число госпитализированных больных - на 19%. Об этом сегодня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Заявление прозвучало во время осмотра новой школы, которую возводят в районе Сокол.

Таких кабинетов школьники ещё не видели. Новый учебный корпус школы №1252 имени Сервантеса строится по самым современным стандартам. Просторные кабинеты, продуманные коммуникации, безопасные входы и выход. Всё это будет дополнено новыми профессиональными образовательными дисциплинами.

"В это здание у нас переместятся ребята с 8 по 11 класс, и здесь как раз будут работать предпрофессиональные классы. Здесь будет и ИТ-класс, и медиа-класс, предпринимательский класс. В следующем году мы хотим ещё открыть арт-класс", - сказала Ирина Анурова, директор школы №1252 им. Сервантеса.

Современная школа располагается в историческом центре района Сокол. Новый корпус возвели на месте обветшалой двухэтажной постройки. Закончить строительство планируется уже весной. А 1 сентября сюда войдут почти четыреста учеников.

"Мы продолжаем активное строительство образовательных зданий. Зданий для школ, детских садов. В ближайшие три года будет построено ещё около 130 таких зданий. Здесь, на Соколе, известная школа №1252, и её учебные корпуса разбросаны по различным зданиям. И, конечно, уже не отвечают тем современным требованиям, которые предъявляются к учебным заведениям", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сегодня мэр Москвы проинспектировал ход строительства. Школу заложили летом прошлого года. Однако во время подготовки котлована были обнаружены древние артефакты. После проведения научных исследований стройка возобновилась. Сейчас здание уже почти готово, идут отделочные работы и благоустраиваются прилегающие территории. Особое внимание уделяется оснащению кабинетов, которые станут многофункциональными.

"Медиатека с зоной читательских мест и учительских мест. Она совмещает в себе и библиотеку. Там будут трансформированные перегородки, разделяющие зоны на IT-полигоны и библиотеки", - рассказал Алексей Рамзин, заместитель начальника управления строительства социальных объектов КПУГС.

И сегодня же Сергей Собянин напомнил о важности вакцинации и использования средств индивидуальной защиты. По словам мэра, слаженная работа в борьбе с пандемией, особенно в период нерабочих дней, привела к положительным результатам.

"Подвели итоги прошедшей недели. Видим, что заболеваемость ковидом продолжает падать, количество вновь выявленных заболевших снизилось на 23%, и количество госпитализаций - на 19. Уже вторую неделю фиксируем снижение заболеваемости и госпитализаций. Это уже хороший тренд", - заключил Собянин.

В школе 1252 надеются, что к началу следующего учебного года ограничения, вызванные пандемией, уже потеряют свою актуальность, и все вернутся к нормальному образу жизни. Всего до 2024 года в городе должно появиться 137 новых школ и детских садов.

Илья Данильцев, Александр Медведев и Виктор Мальцев, "ТВ Центр".

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