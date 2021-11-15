У коллекционера в Москве украли картины Врубеля

Сумма ущерба - сотни миллионов рублей

Выносили постепенно. В Москве задержали подозреваемых, похитивших из квартиры коллекционера картины Врубеля, Бурлюка, а также старинные иконы. Все эти предметы антиквариата, а еще десятки шедевров достались 36-летнему москвичу по наследству от отца. Многие вещи датированы XVII-XVIII веками и являются культурными ценностями.

В ходе расследования выяснилось - к пропаже причастны 53-летний мужчина и 78-летняя женщина. Они были вхожи в семью и тесно общались с хозяевами. Сумма ущерба - сотни миллионов рублей.

"Тот самый мужчина, который проводил время с отцом. В ходе обыска у него изъят ряд предметов. Несколько десятков, примерно столько же, может, чуть-чуть меньше, неизвестно, куда утекли", - рассказал пострадавший.

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