Шесть автомобилей столкнулись на Новом Карамышевском мосту

Речь идет о трех разных авариях, которые произошли в одном месте за короткое время

Сразу шесть автомобилей столкнулись этим утром на Новом Карамышевском мосту. Уже на месте выяснилось, что речь идет о трех разных авариях, которые произошли в одном месте за короткое время.

На кадрах видно, что участников ДТП буквально разбросало по проезжей части. У одних машин разбиты кузов и фары, у других - царапины и вмятины. По предварительным данным, причина аварий - скользкая дорога. Сейчас движение восстановлено. Серьезных пострадавших нет.

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