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Шесть автомобилей столкнулись на Новом Карамышевском мосту

14:59
  • понедельник
  • 15 ноября 2021

Речь идет о трех разных авариях, которые произошли в одном месте за короткое время

Сразу шесть автомобилей столкнулись этим утром на Новом Карамышевском мосту. Уже на месте выяснилось, что речь идет о трех разных авариях, которые произошли в одном месте за короткое время.

На кадрах видно, что участников  ДТП буквально разбросало по проезжей части. У  одних машин разбиты кузов и фары, у других - царапины и вмятины. По предварительным данным, причина аварий - скользкая дорога. Сейчас движение  восстановлено. Серьезных пострадавших нет.

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