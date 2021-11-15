Тысячи военных стянули к белорусско-польской границе

Сотни мигрантов ранее оставили стихийный лагерь и двинулись в сторону Польши

Возлагать вину за ситуацию на белорусско-польской границе на Минск неверно, заявили в Кремле. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новость о том, что ЕС собирается расширить санкции против Белоруссии. Этот вопрос главы МИД стран Евросоюза обсуждают на встрече в Брюсселе. Тем временем беженцы покинули стихийный лагерь и направляются в сторону Польши.

Свежие кадры с погранперехода "Брузги". Сотни мигрантов оставили стихийный лагерь и двинулись в сторону Польши. Мужчины вручную демонтируют колючую проволоку. Остановить толпу людей польские пограничники готовы с помощью водометов. В небо подняты вертолеты. Всем своим видом военные демонстрируют: они готовы жестко пресечь любую попытку прорыва. К границе стянуты 2 тысячи полицейских и еще 15 тысяч солдат и офицеров Войска Польского.

Этой ночью на польской стороне в лесу обнаружили женщину – почти без сознания от переохлаждения. Еще двух мужчин, завернутых в туристические термоодеяла, польские волонтеры нашли возле деревни Топчикалы. Братья Кадер и Лоас – обоим около 40 – тайно перешли белорусско-польскую границу, но заблудились и выбились из сил. Если бы не добровольцы, которые прочесывают лес, оба замерзли бы насмерть.

По другую сторону границы, куда по автомагистралям тянутся все новые колонны мигрантов, разрастается палаточный лагерь. Гуманитарные конвои и просто неравнодушные белорусы привозят сюда теплые вещи, еду и воду. Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова доставить находящихся на границе с Польшей мигрантов самолетами "Белавиа" в Мюнхен - ранее власти этого города немецкого города выразили намерение принять беженцев.

"Мы все делаем для того, чтобы этот лагерь не существовал. Чтобы желающие попали в Евросоюз, а те, кто не желает, мы готовы посадить в самолеты "Белавиа", которые отвезут их обратно домой. Но это люди очень упертые, никто возвращаться не хочет. Им некуда", - сказал президент Белоруссии.

Британские партнеры Варшавы утверждают, что миграционный кризис Белоруссия якобы спровоцировала по указке Москвы.

А госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау сообщил, что кризис на границе отвлекает внимание от действий России по отношению к Украине.

"Россия подключилась к разрешению этой проблемы. И, судя по активным переговорам между Меркель и Путиным, ситуация все сильнее будет браться под контроль, как со стороны Германии, так и со стороны России. Приведет ли это уже завтра к разрешению кризиса? Только в одном случае. Если в каком-то месте, будь то Донбасс, Сирия или Ливия, грохнет еще громче", - убежден политолог Алексей Мухин.

В понедельник Главы внешнеполитических ведомств стран ЕС обсудят ситуацию на границе Польши и Беларуси и расширение санкций против Минска. В частности, в отношении лиц и авиакомпаний, которые "прямо или косвенно" поддерживают незаконный приток мигрантов в Белоруссию. Александр Лукашенко пообещал жестко ответить на возможные санкции.

Егор Киселёв, Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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