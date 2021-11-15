Россияне выбрали главные вкусы страны

Конкурс "Вкусы России" был организован Минсельхозом
Татарское лакомство чак-чак, прохоровская солдатская каша и ставропольские яблоки стали победителями общероссийского народного голосования в конкурсе региональных брендов продуктов питания "Вкусы России", организованном Министерством сельского хозяйства.
Первое место, согласно мнению россиян, разделили блюда, представлявшие Республику Татарстан, Белгородскую область и Ставропольский край.
В номинации "На всю страну" лучшим национальным брендом признана камчатская нерка, второе и третье места заняли игристое вино "Балаклава" (Севастополь) и астраханская вобла.
Лучшими вкусами природы выбраны ямальская оленина, волгоградские помидоры и романовский ягненок (Ярославская область).
Лучшими брендами кулинарного наследия стали кубанский борщ, аланские (осетинские) пироги и пожарская котлета.
Полный список номинаций и победителей представлен на официальном сайте конкурса "Вкусы России".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram