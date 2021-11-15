Россияне выбрали главные вкусы страны

Конкурс "Вкусы России" был организован Минсельхозом

Татарское лакомство чак-чак, прохоровская солдатская каша и ставропольские яблоки стали победителями общероссийского народного голосования в конкурсе региональных брендов продуктов питания "Вкусы России", организованном Министерством сельского хозяйства.

Первое место, согласно мнению россиян, разделили блюда, представлявшие Республику Татарстан, Белгородскую область и Ставропольский край.

В номинации "На всю страну" лучшим национальным брендом признана камчатская нерка, второе и третье места заняли игристое вино "Балаклава" (Севастополь) и астраханская вобла.

Лучшими вкусами природы выбраны ямальская оленина, волгоградские помидоры и романовский ягненок (Ярославская область).

Лучшими брендами кулинарного наследия стали кубанский борщ, аланские (осетинские) пироги и пожарская котлета.

Полный список номинаций и победителей представлен на официальном сайте конкурса "Вкусы России".

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