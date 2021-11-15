Эксперт опровергла резкое снижение защиты от "Спутника" со временем

В ближайшее время пройдет исследование на эту тему

У экспертов нет оснований предполагать, что со временем защита привившихся от коронавирусной инфекции вакциной "Спутник V" резко ослабевает. Об этом в понедельник, 15 ноября, рассказала заместитель директора по научной работе НИИ гриппа имени Смородинцева Дарья Даниленко.

Специалист отметила, что в ближайшее время планируется исследование на тему, как долго после перенесенной болезни и вакцинации "Спутником V" сохраняются антитела.

При этом Даниленко подчеркнула, что проходить ревакцинацию необходимо. Прежде всего это касается представителей групп риска: пожилых людей, пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями, сообщает РИА Новости.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее заверил в безопасности многократной ревакцинации "Спутником V". Он отметил, что не было "абсолютно никаких" негативных последствий для организма.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что из-за несоблюдения сроков ревакцинации усилия по борьбе с пандемией COVID-19 "могут пойти насмарку".

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