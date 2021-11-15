Эксперт опровергла резкое снижение защиты от "Спутника" со временем

В ближайшее время пройдет исследование на эту тему
У экспертов нет оснований предполагать, что со временем защита привившихся от коронавирусной инфекции вакциной "Спутник V" резко ослабевает. Об этом в понедельник, 15 ноября, рассказала заместитель директора по научной работе НИИ гриппа имени Смородинцева Дарья Даниленко.
Специалист отметила, что в ближайшее время планируется исследование на тему, как долго после перенесенной болезни и вакцинации "Спутником V" сохраняются антитела.
При этом Даниленко подчеркнула, что проходить ревакцинацию необходимо. Прежде всего это касается представителей групп риска: пожилых людей, пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями, сообщает РИА Новости.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее заверил в безопасности многократной ревакцинации "Спутником V". Он отметил, что не было "абсолютно никаких" негативных последствий для организма.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что из-за несоблюдения сроков ревакцинации усилия по борьбе с пандемией COVID-19 "могут пойти насмарку".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram