ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эрдоган выделил себя на фоне других мировых лидеров

14:19
  • понедельник
  • 15 ноября 2021

По словам турецкого президента, он самый опытный

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает себя самым опытным среди мировых лидеров.
Эрдоган высказался о "судьбе человечества"

"Я знаю мир. Среди сегодняшних лидеров я - самый опытный. Говорю это для того, не чтобы хвалиться, а чтобы определить свое место среди других лидеров", - сказал Эрдоган на встрече с молодежью (цитата по РИА "Новости").

По словам политика, для турецкого народа "важно знать, кто есть кто".

В 2003 году Эрдоган стал премьер-министром Турции, его Партия справедливости и развития одержала победу на парламентских выборах.

Через некоторое время Турция перешла на президентскую форму правления, в 2014 году Эрдоган был избран, а в 2018-м - переизбран президентом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Реджеп Эрдоган
Реджеп Эрдоган
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.