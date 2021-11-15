Эрдоган выделил себя на фоне других мировых лидеров

По словам турецкого президента, он самый опытный

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает себя самым опытным среди мировых лидеров.

"Я знаю мир. Среди сегодняшних лидеров я - самый опытный. Говорю это для того, не чтобы хвалиться, а чтобы определить свое место среди других лидеров", - сказал Эрдоган на встрече с молодежью (цитата по РИА "Новости").

По словам политика, для турецкого народа "важно знать, кто есть кто".

В 2003 году Эрдоган стал премьер-министром Турции, его Партия справедливости и развития одержала победу на парламентских выборах.

Через некоторое время Турция перешла на президентскую форму правления, в 2014 году Эрдоган был избран, а в 2018-м - переизбран президентом.

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