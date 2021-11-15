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Генсек НАТО объяснил присутствие сил альянса в Черном море

14:37
  • понедельник
  • 15 ноября 2021

Это присутствие не угрожает России, заверил Столтенберг

Присутствие сил НАТО в черноморском регионе носит оборонительный характер. С таким заявлением в понедельник, 15 ноября, выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
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Выступая после переговоров в Брюсселе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, генсек НАТО напомнил, что силы блока находятся на его восточном рубеже с 2014 года.

Это присутствие носит исключительно оборонительный характер и не угрожает России, заверил Столтенберг.

Вместе с тем представитель НАТО выразил мнение, что у границ России с Украиной "происходит необычная концентрация российских военных", которая вызывает опасения. Хотя угроз прямого военного нападения в блоке не видят, цитирует Столтенберга РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность присутствием кораблей ВМС США в Черном море, что является причиной для повышенных мер предосторожности со стороны Москвы.

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