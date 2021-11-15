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ЕС примет новый пакет персональных санкций против Белоруссии

14:40
  • понедельник
  • 15 ноября 2021

8 ноября миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей резко обострился

Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД, что объединение примет новый пакет целевых персональных санкций против Белоруссии.
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"Мы также намерены запустить рамочный механизм санкций, чтобы начать применять запретительные меры к другим людям, туристическим агентствам и авиакомпаниям и всем, связанным с нелегальным движением мигрантов к нашим границам", - добавил политик (цитата по ТАСС).

По словам Борреля, персональные санкции ЕС влияют на личное состояние и способность путешествовать конкретных людей, так что они действенны.

Евросоюз пока не обсуждает риски военной эскалации миграционного кризиса на границе с Польшей, уточнил глава евродипломатии.

8 ноября миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей резко обострился. С белорусской стороны к польской границе подошли несколько тысяч человек. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса.

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