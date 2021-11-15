ЕС примет новый пакет персональных санкций против Белоруссии

8 ноября миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей резко обострился

Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД, что объединение примет новый пакет целевых персональных санкций против Белоруссии.

"Мы также намерены запустить рамочный механизм санкций, чтобы начать применять запретительные меры к другим людям, туристическим агентствам и авиакомпаниям и всем, связанным с нелегальным движением мигрантов к нашим границам", - добавил политик (цитата по ТАСС).

По словам Борреля, персональные санкции ЕС влияют на личное состояние и способность путешествовать конкретных людей, так что они действенны.

Евросоюз пока не обсуждает риски военной эскалации миграционного кризиса на границе с Польшей, уточнил глава евродипломатии.

8 ноября миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей резко обострился. С белорусской стороны к польской границе подошли несколько тысяч человек. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса.

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