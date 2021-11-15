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Взрыв машины в Ливерпуле квалифицировали как теракт

15:01
  • понедельник
  • 15 ноября 2021

Водитель помог избежать большого числа жертв

Правоохранительные органы Ливерпуля рассматривают взрыв автомобиля как террористический инцидент. Об этом в понедельник, 15 ноября, рассказали в полиции города.
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Ведется расследование, мотивы и причины действий злоумышленников выясняются.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался дать комментарии относительно подробностей случившегося. Однако глава правительства подчеркнул, что водитель взорвавшегося такси "действовал с невероятной рассудительностью и храбростью", сообщает Sky News.

14 ноября в Ливерпуле произошел подрыв автомобиля такси. Согласно официальным данным, погиб один человек (предположительно, смертник, который привел в действие взрывное устройство), еще один пострадал. Полицейские задержали троих человек.

Пострадавшим оказался водитель такси. Обратив внимание на странное поведение пассажира, мужчина выпрыгнул из автомобиля и запер двери. Это позволило предотвратить большое количество жертв, рассказал мэр Ливерпуля.

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