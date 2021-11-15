Сербия начала регистрацию "Спутника Лайт"

Старт первой фазы производства "Спутника V" в Белграде дали в начале июня

Министр Сербии по инновациям Ненад Попович сообщил о начале процедуры регистрации вакцины против COVID-19 "Спутник Лайт". На полях форума в Дубае он встретился с главой Минпромторга России Денисом Мантуровым.

"Попович и Мантуров подтвердили, что сербская сторона начала процедуру регистрации вакцины "Спутник Лайт" в Республике Сербии, тем самым Сербия станет первой страной в Европе, которая применяет эти высокоэффективные "бустер"-вакцины", - приводит заявление пресс-службы сербского министра РИА "Новости".

Иммунизация в Сербии началась 24 декабря 2020 года. В стране применяются препараты "Спутник V", Pfizer, Sinopharm, AstraZeneca и Moderna.

Старт первой фазы производства "Спутника V" в Белграде дали в начале июня президенты Сербии Александр Вучич и России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума.

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