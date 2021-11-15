Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах

Она остается напряженной
В некоторых регионах России темпы заболеваемости удалось сбить, однако ситуация до сих пор остается напряженной. Так премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник прокомментировал ситуацию с коронавирусом.
По словам Мишустина, "в ряде регионов темпы заболеваемости идут на спад, там их удалось сбить, в том числе благодаря введению по поручению главы государства нерабочих дней".
Премьер также сообщил, что важно не отказываться от прививки без консультации врача, только он может сказать о наличии противопоказаний к вакцинации, передает ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram