Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах

Она остается напряженной

В некоторых регионах России темпы заболеваемости удалось сбить, однако ситуация до сих пор остается напряженной. Так премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

По словам Мишустина, "в ряде регионов темпы заболеваемости идут на спад, там их удалось сбить, в том числе благодаря введению по поручению главы государства нерабочих дней".

Премьер также сообщил, что важно не отказываться от прививки без консультации врача, только он может сказать о наличии противопоказаний к вакцинации, передает ТАСС.

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