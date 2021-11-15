В России впервые за два месяца снизилась заболеваемость COVID-19

Меры по борьбе с пандемией показывают свою эффективность

Впервые за последние два месяца в России вместо роста зафиксирован спад заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 15 ноября, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Главный санитарный врач России уточнила, что в 43 регионах страны заболеваемость COVID-19 не растет, в 33 субъектах Федерации фиксируется незначительный рост.

При этом среди людей в возрасте старше 65 лет тенденции снижения заболеваемости коронавирусом нет, подчеркнула Попова.

Заболеваемость коронавирусной пневмонией в России не выше, чем в 2020 году, отметила руководитель Роспотребнадзора. Сдерживать тяжелую форму заболевания помогают предпринимаемые меры. В целом мероприятия по борьбе с коронавирусом, реализуемые в стране, Попова оценила как эффективные, сообщает РИА Новости.

15 ноября в федеральном оперштабе рассказали, что за последние сутки в России выявлено 38420 новых случаев коронавируса. Зафиксировано 1211 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 27 972 человека.

За тот же период в Москве от коронавируса поправились 6364 пациента, всего вылечились 1 687 803 человека. За сутки госпитализировано 1007 человек, скончались 93 пациента. На ИВЛ находятся 730 человек.

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